De las leyenda urbanas a la televisión: todas las temporadas de la serie – Channel Zero

Vamos poniéndonos a tono con la época ya que faltan solo unas semanas para que sea Noche de Brujas , fecha que a muchos les emociona por los disfraces, los dulces o por cualquier otra diversión. En lo personal es la excusa perfecta para ver en la televisión o en mi plataforma de streaming favorita maratones de terror, y es que si hablamos de eso no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar un programa que se ha convertido en uno de mis favoritos: me refiero a Channel Zero , el cual estrena su cuarta temporada, Hidden Door , este próximo 26 de octubre presentándonos un episodio por día, dejándonos el final de temporada para la noche de Halloween .

1 . Candle Cove

2 . No End House

3 . Butcher’s Block

4 . The Dream Door

Dirigida por E. L. Katz, la próxima entrega está basada en la historia llamada “I found a hidden door in my cellar and I think I’ve made a big mistake” escrita por Charlotte Bywater y publicada en la plataforma Reddit en 2016. Tiempo después la gente la conocería como “Hiden Door” y la volvería un creepypasta muy popular.