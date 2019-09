La segunda temporada de la serie española tuvo mucha controversia entre aquellos a los que les pareció muy buena y aquellos que opinaron completamente lo contrario. En mi opinión, esta es una continuación muy floja en cuanto a la historia, tiene muchas cosas sin sentido ni lógica y, por supuesto, me pregunté mil veces ¿cuántos años tienen estos estudiantes?

13 . Omar

Omar es el sujeto que no puede ser libre: la presión de sus papás por ser “el hombre fuerte de la casa”, la falta de comunicación con su pareja, la sombra perfecta de su hermana, marginado por ser gay. Es el MEJOR personaje porque a pesar de sufrir tantos problemas siempre está dispuesto ayudar a todos.

12 . Nadia

Es la persona que trata de no meterse en los asuntos de nadie pero que de alguna manera siempre todo la involucra. Es tan inocente por querer llenar el puesto de hija/estudiante perfecta que es sofocante. Jamás tiene intención de hacer un mal.

11 . Rebeka

10 . Samuel

El “héroe” de esta serie no es un hombre malo ni trata de hacer el mal, pero la vida lo ha llevado a querer descubrir la verdad sobre Marina . Obsesionado con la idea era evidentemente que le traería problemas con todos sus compañeros, en especial con Guzmán y llegando a traicionar sus ideales.

9 . Guzmán

Perdió a su hermana, lo más importante para él; literal era sobreprotector con ella. La extraña. Tiene coraje, ira, presión social, mil sentimientos y pensamientos más. Por un lado sus “amigos” lo traicionan por la espalda, no sabe en quién confiar; por el otro, su pareja Lu lo asfixia y encuentra consuelo con Nadia , pero es un relación difícil. Lo único que busca es un poco aliento.

8 . Valerio

Otra nueva figura que nos enamoró con su actitud, con su forma de ver la vida; es la definición perfecta del YOLO (“you only live once” o en español “solo vives una vez”). Pero aún así, tomar malas decisiones le toma factura: grabar a Nadia y Guzman sin consentimiento y difundir el video, drogarse, tener una relación incestuosa, no lo califica como muy bueno que digamos.

7 . Nando

En esta segunda temporada no tiene un rol principal, lo vemos muy poco. No es una mala persona, simplemente tiene un proceso de dolo y está en el extremo de ser un inadaptado: dos veces en la cárcel, problemas con la gente, su mamá y Samuel no lo entienden. Simplemente su manera de hacer las cosas lo pone en esta posición.