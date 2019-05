De mejor a peor, el ranking definitivo de TODOS los episodios de la octava temporada – Game of Thrones

¿Y si hacemos como que esta temporada solo tuvo 3 capítulos y HBO nos regala otra más? El momento que todos esperábamos y que la verdad nadie quería que pasara al fin llegó: Game Of Thrones acaba de transmitir su último episodio, y aunque muchos queden decepcionados con ese final, hay que agradecer los grandes (aunque pocos) momentos que nos dejó esta última temporada. Es por eso que aquí dejamos el ranking de los 6 capítulos de temporada 8, clasificados del mejor al peor.

6 . A Knight of the Seven Kingdoms

Ok puede que muchos no estén de acuerdo con colocar a este episodio en el primer lugar, pero aquí te daremos el porqué A Knight of the Seven Kingdoms es el mejor de la octava temporada. La primera y más importante: la tensión que se siente durante todo el capítulo. Es la noche previa a la invasión del ejército de los muertos, todo por lo que se habían preparado y esforzado estaba ya casi frente a ellos. Todas y cada una de las personas que estaban en Westeros sabían lo que se aproximaba, es por eso que este episodio sirvió a muchos para cerrar ciclos inconclusos o remediar errores del pasado ya que estaban ante la incertidumbre de si sobrevivirían o no. De las cosas que más emocionaron en este capítulo fue el nombramiento de Brianne como caballero, dada por el mismísimo Jamie Lannister. También ver la conclusión de esa tensión amorosa que existía entre Arya y Gendry, si bien nadie estaba preparado para ver a la pequeña Stark de esa forma, fue de los momentos que más tranquilidad nos dio.

Otro momento importante, de los muchos que hubo en A Knight of the Seven Kingdoms, fue cuando Jon le confesó su verdadero origen a Daenerys: nadie podrá negar que eso prendió la llama de la locura de Daenerys. La charla entre Lyanna y Jorah donde descubrimos su lazo sanguíneo; Tyrion, Jaime, Davos, Brienne, Podrick y Tormund bebiendo en la fogata; Jon, Sam y Edd recordando los viejos tiempos… y EL FINAL: la llegada del ejercito comandado por el Rey de la Noche dejó a más de uno sin aliento.

5 . The Long Night

Mucho se especuló sobre The Long Night, el episodio donde por fin veríamos el enfrentamiento entre El Rey de la Noche y Jon Snow. Si bien al final de cuentas este duelo no se dio, el final dejó a todos los fanáticos satisfechos y convirtiendo a Arya en la verdadera heroína de la serie. Podemos decir que debido a la poca luz que tenía este episodio no pude ser recordado de forma más épica, pero no negarán que las escenas de acción fueron espectaculares. Se podía notar la desesperación de cada personaje al verse superado por la gran cantidad de Walkers que estaba invadiendo Winterfell y cada escena nos mantenía a la orilla de nuestros asientos preocupados porque nuestro personaje favorito no fuera a morir. E incluso las muertes fueron bastantes buenas en cuanto a calidad y tristes en cuanto a los personajes que se despidieron: Theon redimiéndose y siendo un héroe para Bran, Jorah Mormont dando hasta el último aliento para salvar al amor de su vida y Lady Mormont “la osita” matando a un Walker gigante nos demostró lo que la pequeña era capaz de hacer.

Si bien hay cosas que algunos no se explican –como lo de Bran y a dónde se fue durante la pelea- todos, absolutamente todos, se quedan con ese final memorable donde vemos a la chica Stark brincar sobre el Rey de la Noche para enterrarle ese cuchillo cuando todo parecía perdido.

4 . Winterfell

Si bien Winterfell pudiera estar en los primeros dos lugares, nosotros creemos que simplemente cumple con su papel de dar inicio a todo lo que se venía esta temporada y ya. En este episodio tenemos todo tipo de reencuentros, desde el de Jon con Arya que conmovió a más de uno, Jon y Sam después de tanto tiempo y el que cierra el episodio Jamie con Bran quienes no se veían desde que el Matarreyes empujara al entonces niño desde una torre y a todos nos sorprendió la manera en que Bran lo miraba a lo lejos.

Todo lo que tenía que pasar pasó y aunque este episodio carece de acción –exceptuando la parte del Castillo Umber donde se dan cuenta que los caminantes ya avanzaron por ahí- hay momentos donde el fanático está al borde del asiento, como cuando Sam le confiesa a Jon su verdadero origen y que ES ÉL, el verdadero y legítimo heredero al Trono. Nadie podía imaginar con tan buen episodio de inicio de temporada que se venía la más polémica de Game of Thrones.

3 . The Bells

Este para muchos fue el peor capítulo en la historia de Game of Thrones y de hecho es el peor calificado por Rotten Tomatoes, pero para nosotros se alcanza a salvar por dos cosas: la primera, su estupenda fotografía, nadie podrá negar que tuvimos tomas hermosas durante todo el episodio; la segunda es su final donde vemos a Arya encontrar un caballo blanco luego de toda la destrucción, cosa que nos dejó muy intrigados por saber qué pasaría con el último episodio (al final nada). Fuera de eso, el capítulo fue espantoso. Con la peor conclusión para la mejor villana de la historia de GOT, el desenlace que mostraron a muchas historias en este capítulo fue la peor decepción que se pudieron llevar los fanáticos: un final para Cersei tan de bajo nivel cuando al menos se merecía un cara a cara con Arya enojó a más de uno.

Ok, la batalla entre los hermanos El Perro y The Mountain no fue tan mala pero no alcanzó los niveles. Vemos la locura de Daenerys al incendiar todo King’s Landing pero ¿era realmente necesario? Es decir, de un capítulo a otro la Reina que promete paz se vuelve loca, vaya forma de apresurar eso guionistas. En fin: al igual que Jon Snow en este episodio donde no pasa absolutamente nada con él, The Bells quedará en la historia como el peor capítulo de la serie para muchos.

2 . The Last of the Starks

El segundo episodio peor calificado en la historia de Game Of Thrones de lo peor de la última temporada. Recapitulemos los porqués. Después de una épica batalla en Winterfell contra el ejército de la noche, se esperaba un capítulo de nostalgia. Si bien al inicio del capítulo los sobrevivientes realizan el funeral a los caídos, fue todo lo que vemos para conmemorar a nuestros héroes, y después de eso lo que todos critican: la velocidad que le dieron a las cosas. ¿No hubiera sido mejor dedicarle un poco más de tiempo a las historias? En una sola fiesta llegan al desenlace varias: Tormund y Brianne, Jamie y Brianne, Gendry y Arya. Triste.

Y no olvidemos el peor momento: la emboscada a la flota y su destrucción por Euron. ¿En serio Rhaegal murió sin dar batalla? Este capítulo está lleno de apresuraciones y una falta de continuación tremenda –además no olvidemos que es el famoso episodio del vaso de Starbucks–. El final donde vemos a una Daenerys extremadamente molesta por la muerte de Missandei que fue una de las pocas cosas rescatables.

1 . The Iron Throne

¿Por qué dejamos el capítulo final hasta el último? Porque no queríamos spolearte el hecho de que éste es EL PEOR EPISODIO de toda la octava temporada si aún no lo viste. Solo hay dos momentos memorables al inicio de este que hicieron ilusionar al espectador que tendríamos un excelente cierre: la imagen de Tyrion llorándole a sus hermanos muertos bajo los escombros de King’s Landing y ver que Drogon es quien verdaderamente cierra el círculo del que tanto hablaba Daenerys. ¿La muerte de Daenerys? Más que predecible; hasta pareció de telenovela mexicana. Después de eso una cosa que dejó a todos felices: el encuentro de Jon con Ghost, nada como ver al leal lobo recibir a su dueño y este sonreirle a la bestia lastimada pero contenta de ver a su dueño.

El nombramiento de Bran fue algo que se veía venir. Lamentablemente lo que muchos temían se cumplió y las filtraciones resultaron ser ciertas (no olvidemos que estas filtraciones fueron las culpables del enfado de los fanáticos por tan horrendo final). Y ya, no hay más que comentar para este episodio. Una mayoría molesta en redes sociales por un final que le quitó el derecho legítimo a Game of Thrones de proclamarse como la mejor serie de la historia.

Resumiendo…

No podemos más que agradecerle a HBO por brindarnos 9 años de tan estupenda serie; quizá nuestras expectativas por un final de alto nivel como lo fue toda la serie eran demasiado altas y si bien esta temporada fue la que más dividió a los fanáticos y la que más polémica generó debido a su baja calidad en temas de guión y otros aspectos, hay muchísimas cosas que podemos rescatar de cada uno de los episodios y esto nos sirva para seguir recordando a Game of Thrones como una serie que nos dio muchas alegrías, tristezas y grandes momentos de emoción. ¡Hasta nunca mi querido Game Of Thrones!