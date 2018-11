Ya pasó bastante tiempo desde el estreno de Élite , la serie coming-of-age española más vista en Netflix . La producción dejó mucho de qué hablar, sobre todo por sus comparaciones con 13 Reasons Why . Si bien supera a la producción estadounidense en cuanto al misterio y al trato de uno y cada uno de los tabúes que refleja, no

8 . Carla y Christian

7 . Guzmán y Lu

No odiamos a Danna Paola , pero sí que logró que odiáramos a su personaje. Sí, ya lo sabemos, ella ama desenfrenadamente a Guzmán , pero lo usó, según sus propias palabras, para tener status, digamos. Ah, y él también la usó, físicamente, por lo visto. Guzmán no la ama, ella luego sí… Un trato que no nos gustó nunca.

6 . Carla y Polo

5 . Marina y Samu

No entendimos nunca cómo Marina , liberal y divina, pudo estar con una persona tan limitada como Samu . O es demasiado naif o es demasiado bebé: Samu muchas veces la cuestiona y la tensión que viven entre ellos es realmente exasperante, y deja de ser tierno. Ella intenta que las cosas vayan bien, pero su espíritu no la deja. Aunque al final parecía que lo elegía sobre Nano … Nunca pudimos saberlo a ciencia cierta.

4 . Carla y Polo y Christian

3 . Marina y Nano

Ella necesitaba que la protejan, y él la amó hasta el último momento. Nano y Marina eran pasión y ternura, la marca de una chica con dinero que no se fija en quién lo acompaña, sea ex recluso o un príncipe europeo. Los sentimientos sobre todas las cosas.

2 . Ander y Omar

1 . Guzmán y Nadia

Como dijimos arriba: solamente una pareja pudo superar a Omar y Ander porque fue una carrera de entendimiento… y esa pareja es la de Guzmán y Nadia. Ok, no se besan, no sucede nada carnal, no hay ni un minuto de más, y eso es lo que los hace hermosos y tiernos. Si a esto le sumamos que su derrotero en este amor casi platónico fue el mismo que el del crecimiento y entendimiento entre personas que no congenian desde un comienzo y que, de alguna manera, se construyen adultas paso a paso, sin dudas la pareja merece estar en el primer puesto de la ternura.