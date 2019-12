¿De qué manera conectó, o no, el episodio final las tramas dejadas por The Last Jedi?

Casi dos años después de su lanzamiento, The Last Jedi sigue siendo una de las películas que más polarizan a los fans de la Saga Skywalker. Varias de las elecciones creativas de Rian Johnson fueron MUY polémicas desde el lado de la producción ya que aparentemente no tuvo en cuenta los hilos de la historia J.J. Abrams se había instalado en The Force Awakens. Pero, seamos justos: nada en The Last Jedi contradice a The Force Awakens; es más, en realidad Johnson plasmó la historia de una manera que algunos espectadores no esperaban, ayudando a la franquicia de Star Wars a evolucionar con una película que desafió a sus personajes y al público.

1 . Luke, por siempre Luke

El arco de Luke en The Last Jedi es una táctica dilatoria para distraer a Kylo Ren, permitiendo que Leia y los demás escapen de la base en Crait. Pero, The Last Jedi revela que hubo mayores implicaciones para el gesto de sacrificio de Luke. La noticia de su heroicidad se extendió rápidamente por toda la galaxia, y la implicación fue que inspiraría a otros a unirse a la lucha contra La Primera Orden: Skywalker había reavivado la chispa de la esperanza.

Curiosamente, el sacrificio de Luke no tuvo tal impacto. En el Epidosio IX, mientras está en Kijimi, Poe le dice a Zorii Bliss que La Resistencia hizo un llamado de ayuda después de La Batalla de Crait, pero nadie vino. Eso socava el significado más amplio detrás de la muerte de Luke: no había regresado solo para salvar a su hermana; como Rey le dijo a Luke, la galaxia necesitaba una leyenda si iban a unirse y ganar la pelea. No es hasta que Lando y Chewie vuelan en el Halcón Milenario que la Resistencia puede reclutar a un gran número de combatientes que contraatacan y ayudan en la batalla final contra la flota de Palpatine. Nadie dice que La Resistencia debería haber tenido un ejército masivo de tamaño imperial para cuando se empezó a filmar The Rise of Skywalker, pero es extraño sugerir que Luke finalmente murió por nada.

2 . Saltos en el hiperespacio

Un punto importante de la trama en The Last Jedi es que La Primera Orden tiene tecnología de seguimiento hiperespacial que les permite seguir a las naves de La Resistencia a cualquier parte de la galaxia. La película hace un punto para mencionar que esto se hace a través de un sistema de seguimiento en el Destructor Estelar principal, que debe desactivarse para que La Resistencia escape. Se ha establecido que el seguimiento hiperespacial es una tecnología nueva y casi imposible, pero aparentemente hizo grandes avances en el año entre las dos películas.

Al principio del Episodio IX, Poe está saltando constantemente en el hiperespacio en el Halcón Milenario tratando de sacudir a algunos cazas de La Primera Orden. Se muestra a los cazas siguiendo al Halcón a través del hiperespacio, lo que implica que incluso un solo caza ligero está equipado para llevar a cabo la tarea. Nuevamente, se puede argumentar que La Primera Orden desarrolló cualquier tecnología que tuvieran, pero aún es extraño que el seguimiento hiperespacial se haya convertido en algo común ahora.

3 . Holdo

Uno de los momentos más impresionantes de toda la trilogía secuela es la maniobra de Holdo, cuando audazmente dio el salto a la velocidad de la luz para destruir el Destructor Estelar de Snoke (y el resto de la flota de La Primera Orden). Después de The Last Jedi muchos se preguntaron si esta era una buena opción y, obvio, los más fans se preguntaron ¿por qué no se hizo antes en ninguna de las otras películas? The Rise of Skywalker intenta explicar las cosas con una línea de diálogo bastante olvidable pero presente al fin.

En The Rise Of Skywalker se analiza la estrategia contra la nueva flota Sith de La Primera Orden de Exegol, y uno de los miembros de La Resistencia dice que necesitan hacer más “maniobras de Holdo” para deshacerse de los Destructores Estelares. Otra persona interviene diciendo que el sacrificio de Holdo era esencialmente una oportunidad entre un millón, atribuyendo la acción a la suerte. Es por eso que la maniobra de Holdo no se hizo con más frecuencia. Es una posibilidad remota incluso tener éxito, lo que suena extraño ya que Holdo apuntó su crucero directamente al Destructor Estelar e hizo el salto.

4 . El sable de la discordia

Luke exilió para morir aislado, muy alejado de cualquier conflicto galáctico, creyendo que la Orden Jedi hizo más daño que bien. Él, junto con las huellas finales de la religión (los textos sagrados), se habrían ido. En The Last Jedi no llevaba un sable de luz con él (¡no se sabe qué pasó con su espada verde!) porque no tenía intención de pelear nunca más. Pero, por alguna razón, en The Rise of Skywalker vemos que mantuvo el sable láser de Leia escondido en su choza…

Francamente, esto no cuadra completamente. Al igual que su X-Wing mágicamente reparado (luego hablaremos de esto), que Luke tenga posesión de cualquier sable de luz mientras está en Ahch-To parece contradecir y socavar la naturaleza de su desaparición. Si bien es genial saber que Luke entrenó a Leia en las artes Jedi por un corto tiempo, es curioso que tenga el sable de luz de su hermana. Si no planeaba regresar, no tiene sentido que el arma esté allí, ¿no?

5 . Snoke

Además del parentesco de Rey, el misterio más grande de esta nueva trilogía se refería a la naturaleza del Líder Supremo Snoke: parecía estar posicionado como un nuevo Emperador, el “gran mal” que tendría que ser derrotado para que prevaleciera La Resistencia. Frustrante para algunos, Snoke fue asesinado en The Last Jedi antes de que se revelara una idea de la historia de fondo. Parecía que la historia del personaje y su ascenso al poder tendrían que cubrirse con materiales de canon que no sean películas, como libros y cómics.

The Rise of Skywalker finalmente le da a las personas las respuestas que ansiaban. En una de las primeras secuencias de la película, Palpatine le dice a Kylo Ren que creó a Snoke, convirtiéndolo en un títere; el ex Líder Supremo no estaba actuando por su propia cuenta, sino sirviendo al Emperador, ayudando a La Primera Orden a establecerse en la galaxia. Después de The Last Jedi, parecía que Snoke no era muy importante, pero esto cambia eso y revela que era parte de un plan mucho más grandioso. Una rescritura rara, pero efectiva, ¿no?

6 . El Skype de La Fuerza

Para desarrollar aún más la dinámica fascinante de Rey y Kylo Ren, Johnson introdujo un concepto conocido popularmente entre los fans como “Skype de La Fuerza“, en el que los dos podían comunicarse entre sí desde lados opuestos de la galaxia a través de La Fuerza. Ese vínculo fue un elemento recurrente a lo largo de la película, pero Rey pareció cortar la conexión al final de The Last Jedi. Pero en The Rise of Skywalker, está de regreso y aparentemente más evolucionado: Kylo puede arrebatarle el collar de Rey a Pasaana, y Rey puede darle a Ben Solo un sable de luz en Exegol.

Es posible que Palpatine haya construido un puente entre los dos, similar a Snoke en The Last Jedi, pero The Rise of Skywalker realmente juega con la conexión entre Rey y Kylo como una diada de La Fuerza, unidas entre sí. En cierto modo, en The Rise of Skywalker se socava el gesto simbólico realizado por Rey al final de The Last Jedi.

7 . Rose

Presentada como uno de los nuevos personajes de The Last Jedi, Rose obtuvo una recepción tan negativa de ciertos círculos que la actriz Kelly Marie Tran decidió abandonar las redes sociales. Como era de esperar, los cineastas y actores de Star Wars apoyaron a Tran durante su momento difícil. En Celebration Chicago, Abrams incluso dijo que estaba agradecido porque Johnson eligió a Tran y le dio a la joven actriz un voto de apoyo muy necesario. Sin embargo, Abrams tenía una forma divertida de mostrar su aprecio por Tran en The Rise of Skywalker…

Después de jugar un papel vital en el arco de Finn, Rose queda completamente marginada en el final y tiene muy poco que hacer mientras los nuevos personajes como Zorii Bliss y Jannah se destacan. Parece que esta elección se hizo deliberadamente por miedo a enojar a los críticos más duros de The Last Jedi. En lugar de continuar la historia de Rose y convertirla en una parte clave de La Resistencia, ella está allí en el fondo.

8 . El sable Skywalker

Pasado de Anakin a Luke, el clásico sable de luz Skywalker fue de Rey en la trilogía secuela. Lo usó a lo largo de The Last Jedi, ya sea en el entrenamiento en Ahch-To o luchando contra los guardias pretorianos junto a Kylo. Lucasfilm incluso llegó a renombrarlo como el “sable de luz de Rey” con fines de comercialización, por lo que The Rise of Skywalker presenta un punto extraño en el argumento con respecto al sable.

Al principio de la película Rey está haciendo un ejercicio de entrenamiento pero no lo completa porque está distraída. Volviendo a su nueva maestra Leia, Rey le entrega al sable de luz a la generala de La Resistencia y le dice que un día será digna del sable de luz de Luke. Eso realmente no se alinea con las películas anteriores, donde ya estaba establecido el arco en el que Rey toma posesión completa del arma. Lo tuvo en las dos películas anteriores… Mal, J.J.

9 . El X-Wing funciona

Al principio de The Last Jedi, Rey ve el viejo X-Wing de Luke sumergido bajo el agua. Más tarde se confirmó que el Skywalker hizo esto él mismo, destruyendo su único medio de transporte fuera de Ahch-To. Nunca tuvo la intención de abandonar el planeta, ya que llegó a la isla para morir en el exilio. Es por eso que es tan sorprendente cuando se revela que la nave fue completamente funcional todo el tiempo, esperando allí en caso que Luke cambiara de opinión.

En The Rise of Skywalker, Rey regresa a Ahch-To planeando vivir el resto de su vida de forma aislada, pero una charla animada con el fantasma de Luke la convence de confrontar a Palpatine y derrotar a los Sith de una vez por todas. Sin embargo, Rey destruyó el caza de Kylo Ren, que era su única forma de salir del mundo. Es entonces cuando Luke usa La Fuerza para sacar al X-Wing del agua (un guiño descarado a The Empire Strikes Back) lo que le permite a Rey volar para salvar la galaxia.

10 . Luke es Rey y Rey es Luke (?)

Esto podría interpretarse como una continuación del arco de la trilogía secuela de Luke. Como ya dijimos, al final de The Last Jedi, él estaba dispuesto a sacrificar su vida por La Resistencia y reavivar una chispa de esperanza en toda la galaxia, y esta vez quiso retomar su vieja espada en lugar de tirarla. Es un cambio de rol interesante desde The Last Jedi, ya que en The Rise of Skywalker es Rey quien ya no quiere pelear y Luke tiene que convencerla para que cumpla su destino.

Aún así, algo se siente fundamentalmente mal sobre la forma en que se ejecuta la escena en sí. Mucho de esto tiene que ver con la línea de Luke sobre cómo el arma de un Jedi merece más respeto que simplemente arrojarla a los restos en llamas. Claramente, esa no era una opinión que tenía sobre los sables de luz al comienzo de The Last Jedi…

11 . El pasado de Rey

El pasado de Rey se dejó intencionalmente vaga en The Force Awakens; The Last Jedi buscó responder a esa pregunta diciéndole a Rey lo más difícil que pudo haber escuchado: sus padres no eran nadie; eran dos borrachos que la vendieron y están muertos en el desierto de Jakku. La familia que Rey esperó durante años la había abandonado cuando era una niña pequeña. Fue un giro desgarrador y devastador que fue completamente reconciliado.

The Rise of Skywalker revela que Rey es la nieta de Palpatine. Su padre (que era el hijo de Palpatine) y su madre decidieron vivir como nadie en Jakku en un esfuerzo por proteger a Rey de las garras de su abuelo. Esto da un giro a lo que dijo Kylo en The Last Jedi, pero todavía parece un rechazo de lo que Johnson estaba buscando: la idea en The Last Jedi era que un héroe podía venir de cualquier parte, incluso si no formaban parte de una línea de sangre poderosa/icónica.