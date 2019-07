Cosas maravillosas pasaron esta semana en Anime Expo 2019… y cosas extrañas también. La pregunta en este caso es: ¿nos conviene o deberíamos preocuparnos? Harmony Gold USA anunció este fin de semana que han conseguido no solamente renovar sino extender considerablemente sus licencias para poder usar las propiedades de The Super Dimension Fortress Macross, The Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospeada, las tres series anime que integraron lo que en América conocimos como Robotech en la década de los 80. Al parecer, Tatsunoko Production concedió este acuerdo para poner fin a ciertos problemas de licencias entre ambas compañías, pese a que los derechos expirarían el 14 de Marzo del año 2021.

Esta guerrita de licencias se dio no por Tatsunoko ni Harmony, sino por Big West, patrocinadora y encargada de publicidad de la saga Macross en Japón (todo Macross, no solo SDF o “las aventuras de Rick Hunter/Hikaru“), a quienes no les hizo mucha gracia que en este lado del mundo comenzaran los planes para crear una película live-action de Robotech en 2007 a cargo de Warner Bros. y desde 2016 en alianza con Columbia Pictures (Sony, por cierto). El que esa demanda resultara a favor de Big West habría terminado con la posibilidad de que este tan pospuesto proyecto se hiciera realidad. No obstante, con el último acuerdo –cuya fecha límite no se anunció– ya es posible que la película de Robotech sea una realidad, aunque por el lado de anime, cómics y videojuegos no será posible ver NADA de la llamada “primera generación” (Lisa Hayes, Lynn Minmay y Rick), sino solamente de Cruz del Sur y Mospeada.

Esa es la razón por la que Harmony no ha podido hacer nada más con The Sentinels y por la que seguramente Big West seguirá litigando… aunque irónicamente no tengan plan alguno de regresar a la historia original de Macross. El cociente de todo este relajo legal es que, si son fans de Robotech, al parecer ya no hay obstáculo jurídico para que el live-action sea una realidad… Solo falta que sea una buena película y no un bodrio como Death Note de Netflix o Ghost in the Shell con una desabrida Scarlett Johansson…