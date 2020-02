¿De qué se tratará la nueva película de la franquicia? – Star Wars

Con la noticia de que Disney y Lucasfilm ya están trabajando en el próximo film de Star Wars, surge la duda: ¿qué otra manera encontrarán JD Dillard y Matt Owens para exprimir este universo? Sabemos que la historia de Skywalker terminó con el Episodio IX y los personajes más nuevos, Rey, Poe, Finn y demás, dejaron en claro que no volverán a la franquicia, que esa trilogía era donde se culminaba su contrato. Entonces, ¿ahora qué? Pues la gente de Deadline afirma que el proyecto tendrá lugar en el planeta oculto de Exegol, que se introdujo en Star Wars: The Rise of Skywalker en Diciembre pasado. Un lugar secreto de los Sith del que no sabíamos nada, por lo que hay mucho terreno que podría cubrir la nueva película.

Esto no está muy lejos de los rumores que venían surgiendo sobre una trilogía centrada en la Alta República, 400 años antes del Episodio I. Este es un tiempo que no vimos en ningún film, pero que si se mostró en los videojuegos The Old Republic y Knights of the Old Republic. Teniendo en cuenta lo que dice Deadline y la información que reveló Making Star Wars, podemos especular que esta nueva película se centrará en la historia de los Sith, cómo surgieron, por qué, qué significa Exegol en la historia del Lado Oscuro y cómo fue que ese planeta se convirtió en la baticueva de los villanos de este universo. :O Probablemente Exegol antes era un planeta común y corriente, pero debido al avance del Lado Oscuro se transformó en una guarida Sith. La Alta República se ubica tiempo después de que Darth Bane estableciera la Regla de Dos de los Sith, cuando los Jedi eran increíblemente abundantes y poderosos, por lo que aquí podríamos averiguar cómo fue que los malos ganaron poder.

Esto significa que no veremos a Leia, Han, Rey, Kylo, Finn, Luke, Vader, Obi-Wan o Qui-Gon, pero sí hay una posibilidad que veamos Yoda, ya que no sabemos bien cuánto ha vivido. Lo mismo sucede con Darth Sidious, que en The Rise of Skywalker se transformó en una especie de Dios que puede revivir a su antojo. ¿Estamos seguros que no ha hecho esto antes? ¿Hace cuánto que dirige a los Sith? Y si él no es, tal vez conozcamos más sobre su familia o a sus antecesores, en definitiva Exegol es la baticueva de Palpatine, ahora nos queda saber cómo se transformó en eso, ¿por qué nunca antes nos enteramos de su existencia? ¿Será este el equivalente al Planeta Vegeta de los Saiyajin? En fin, con DC y Sony teniendo mucho éxito con sus películas basadas en villanos como Venom y Joker, parece que Disney quiere seguir su ejemplo y contarnos la historia de los suyos. Las fechas del 16 de Diciembre de 2022, Diciembre 2024 y Diciembre 2026 ya están reservadas para la siguiente trilogía. Y no sería extraño que, luego de ello, tengamos nuevas películas o series que unan esta historia de la Alta República con la de Skywalker. ¡Exprimir cada centavo, exprimir cada centavo!