¿De qué trata Hidden Door, el nuevo creepypasta que llega a la pantalla chica? – Channel Zero

La cuarta temporada no será la excepción, ya que se basará en una historia conocida como Hidden Door , escrita por Charlotte Bywater . Te contaremos aquí de qué trata para que te prepares para la nueva temporada de Channel Zero , “ The Dream Door “.

El nombre original de esta historia es “I found a hidden door in my cellar and I think I’ve made a big mistake” apareció por primera vez también en los albores de Halloween, pero esta vez del año 2016. Su autora la difundió mediante la plataforma de reddit, con el nombre de usuario u/v0ids.

La historia, que de por sí no es muy extensa, ha sido renombrada popularmente para comodidad del interesado como Hidden Door, y cuenta la historia de un matrimonio que vive en una antigua casa victoriana y que, remodelando su sótano, un día descubre debajo de años de empapelado, una puerta oculta.