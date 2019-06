¿De qué va la nueva y sorpresiva comedia de humor negro de Netflix? – How to Sell Drugs Online (Fast)

Tener 17 años no es fácil. Es una etapa en la que recién te (re)conoces apenas como individuo cuando tienes que zambullirte directo a la adultez… Sí, la vida después de la preparatoria. Mientras tanto, estás lidiando con problemas emocionales, familiares, corporales y escolares.. de solo pensarlo cansa.

How To Sell Drugs Online (Fast) comienza mostrando la vida de un adolescente alemán promedio dentro de la preparatoria. Él, Moritz Zimmermann, está locamente enamorado de su novia, Lisa, a quien no ve hace un año ya que se fue a estudiar a Estados Unidos, y muere por regresar a la cotidianidad de su amorosa vida en un pequeño pueblo alemán, pero ella decide tomarse un receso en la relación, lo cual comienza a volver loco a Moritz, quien hará todo lo posible por ganarse de vuelta a su media naranja. Después de notar los cambios que ella ha tenido durante el año que estuvo en el extranjero y la apertura que ha tenido respecto a las drogas, decide comenzar un negocio vendiendo narcóticos en línea para impresionarla y lograr pertenecer a su nueva vida.

Esta comedia, basada en un evento real con ciertos toques de drama y creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann se puede considerar como uno de los grandes aciertos de Netflix en los últimos meses.