¿De qué va y por qué debes ver esta serie documental sobre la primera gran pesquisa social? – Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer

Debemos reconocer que uno de los grandes fuertes de Netflix son las series documentales, específicamente las que entran dentro del género true crime. Es increíble que el gigante del streaming no les dé tanta publicidad siendo, quizás, el género de mejor calidad ofrecido en la plataforma.

Antes de terminar el 2019, Netflix anunció y estrenó una nueva serie documental (en realidad miniserie ya que solo tiene 3 episodios) titulada Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer. En un primer momento, sobre todo al tener la palabra “gatos” en su título, uno no se imagina la magnitud e intensidad que tendrá la trama.