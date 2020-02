De sororidad y escándalos sexuales, pero…

Pero…

Si bien la cinta maneja un elemento trascendental y bien representado como lo es el acoso sexual con sus repercusiones y su fundamental visibilización, el hecho que la historia emule lo realizado con cintas previas como Vice (2018) o The Big Short (2015) no le permite encontrar una esencia única y diferencial, lo que evita que su construcción como película nunca detone como debería, que si bien el peso recae sobre la historia verídica, el desenvolvimiento de lo hecho por Roach no topa la perfección o su similitud, lo cual es un desatino, pues una trama como tal no debería perder semejante fuerza. Además, algunas de las actuaciones secundarias no dan la talla y se notan sobradas, cosa que no brinda la chispa adecuada para que sea un complemento ejemplar.