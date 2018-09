De Stephen King a J. J. Abrams: la serie devolvió el suspenso de calidad – Castle Rock

Cuando las nuevas autoridades toman el control de la prisión, descubren oculto en una celda en un área deshabitada a un joven que parece no haber visto la luz del sol desde hace quién sabe cuánto tiempo. El joven prisionero, que no figura en ningún registro de Shawshank , sólo pronuncia un nombre: Henry Deaver .

La temporada de diez episodios tiene algunos maravillosos, en especial el 7 , titulado “ The Queen “, donde la enormísima Sissy Spacek es la protagonista y nos hace vivir los padecimientos de la demencia. El montaje y su talento hacen de este episodio el mejor de la temporada, siendo una joya que reluce incluso si no hemos visto nada más de Castle Rock . Es un episodio que creo terminará siendo una clase magistral en el futuro acerca de cómo mostrar, no explicar, las sensaciones de personas con alzheimer.

No quiero que se me malinterprete: me ha encantado Castle Rock y probablemente devore su segunda temporada cuando salga. Sin embargo, siento que empezamos viendo una serie de terror, oscura y diabólica, y terminamos viendo una copia rara de Fringe.

O al menos hasta el episodio 9. El anteúltimo capítulo, titulado “Henry Deaver“, nos muestra a The Kid en su universo, ocupando su rol, haciéndolo ver casi como una víctima desafortunada de una apertura de un portal que lo trajo a otro mundo donde lo encerraron por 27 años. Sin embargo, en el season finale pudimos ver más. Y creo que allí está la clave para hacer una segunda temporada interesante: The Kid no es un humano más. Lo vemos desatar sus poderes y mostrar, tal vez, su verdadera forma cuando se enfrenta a punta de pistola con Henry. La pregunta que creíamos respondida luego del episodio 9 vuelve a surgir: ¿Qué o quién es The Kid?

Al finalizar la temporada, todo parece haber vuelto al principio. Henry ocupa el lugar de Lacy, Molly huye de los horrores de Castle Rock, Ruth logra descansar en paz junto a la persona que amó. The Kid, de nuevo en la jaula, parece amenazar a Henry. La rivalidad entre ambos, con sus semejanzas y diferencias, es la clave de la serie.