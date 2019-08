Deadpool podría alternar entre PG-13 y R en el MCU

Hace algunos días se planteaba: ¿qué sucederá con Deadpool en el MCU?

Como les contamos, existiría la posibilidad de que Marvel Studios mantuviera al personaje con Ryan Reynolds, pero que bajara su clasificación de R (adultos) a PG-13 (adolescentes y adultos), lo cual no haría gracia a miles de fans y en realidad, le quitaría la esencia al personaje.

Ahora, un nuevo reporte de Variety presenta una interesante posibilidad. Por un lado, se afirma que la película semi X-Men llamada The New Mutants sigue sin encantarle a Disney, por lo que no hay mucha disposición para los tan mencionados reshoots y mucho menos para invertir una gran cantidad de dinero en una gran campaña publicitaria previa a su estreno, pues no la consideran rentable.