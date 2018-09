A lo largo de la serie hay miles de escenas donde ambos se miran por demasiado tiempo sin razón aparente. También Cas y Dean han dado la espalda a otros en varias ocasiones para protegerse, dispuestos a morir para salvar al otro.

Por si eso no fuera poco, las más notables escenas llegaron con el comienzo de la temporada 13, cuando Lucifer mató a Castiel y Dean pareció perder todas las ganas de vivir. Y eso no fue solo subtexto: Dean le dice a Sam que, tras las pérdidas de su mamá y Cas, ya no tiene fe en lo que hacen. Incluso lo vemos abatido en continuos episodios hasta que Cas, gracias a un llamado de Jack, regresa a la vida.