Deberías ver estas películas de Pixar antes del estreno de su nueva mega producción

Pixar viene apostando de lleno en producciones con nuevos paradigmas, que hablan de nuevos tipos de familia, que aceptan que no todo es felicidad y que los héroes no son perfectos.

1 . Inside Out (2015)

2 . Finding Dory (2016)

3 . Up (2009)

4 . Coco (2017)

Amamos esta producción, y no solo porque se mete de lleno en la cultura mexicana, sino porque habla de la muerte, cosa rara para la Casa del Ratón , dueña de Pixar . Miguel sueña con ser músico, pero la música está prohibida en su casa, y termina viviendo su aventura… ¡en el mundo de los muertos! Aquí descubrirá nuevas verdades sobre su familia y lo importante que es recordar a aquellos seres queridos que ya no tenemos porque siempre vivirán si es que los tenemos siempre presentes.

BONUS TRACK: Frozen (2013)

No podemos incluirla por no ser de Pixar, sino solamente de Disney, pero amamos a Elsa y Anna. Además esta historia aborda temáticas similares a las de Onward, porque más allá del camino de auto aceptación de Elsa, tenemos una historia importante sobre una familia, sobre dos hermanas: luego que Elsa se aisle por no poder controlar sus poderes será su hermana quien emprenda la aventura para poder ayudarla. Serán las hermanas las que lograrán salvarse.

¿Quién necesita un príncipe, no?