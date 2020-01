Jenna Ortega es una actriz adolescente estadounidense que ha aparecido en programas como Jane The Virgin, Stuck In The Middle y ahora en la segunda temporada de You. Jenna interpreta a Ellie, la vecina joven “detective” de Joe Goldberg y hermana del periodista de investigación, Dalilah.

Ok, crees saber mucho sobre ella por este papel, pero ¿quién es Jenna Ortega y qué necesitas saber sobre ella? En este artículo te dejamos ciertos datos sobre la joven que no debes dejar de saber.