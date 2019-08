Debes ver estas 5 películas de culto de los 90 disponibles Amazon Prime Video

1 . Heat (1995)

2 . Jerry Maguire (1996)

3 . Trainspotting (1996)

Si hablamos de películas de culto, ESTA. De la mano Danny Boyle con las actuaciones de Ewan McGregor , Robert Carlyle , Jonny Lee Miller , Ewen Bremner , Kelly MacDonald y Kevin McKidd , aquí veremos la historia de Mark y su grupo de amigos, que son mentirosos, psicóticos y drogadictos. Este film es épico y no deben perder la oportunidad de verlo.

4 . Freeway (1996)

5 . The Big Lebowski (1998)

Escrita, producida y dirigida por los hermanos Coen, The Big Lebowski cuenta con las actuaciones de Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi y John Turturro, y además es narrada por un personaje conocido como The Stranger cuya voz es la de Sam Elliott. Aquí conoceremos a The Dude (Jeff Bridges) quien es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte apellido. Luego de la golpiza se decide iniciar la búsqueda de El Gran Lebowski.

Épica.