10 . Nate Jacobs

El novio de Maddy es todo un psicópata. Sabemos hasta dónde es capaz de llegar y tememos por Jules (no por nada le dio una paliza brutal al chico que tuvo relaciones sexuales con Maddy y lo tiene muy amenazado). En el pasado episodio, vimos cómo manipuló a Jules para que diera un falso testimonio y creemos que no va a parar ahí. ¡Esta mentira se le saldrá de las manos!

9 . Christopher “Chris” McKay

8 . Maddy Perez

A simple vista puede parecer la chica plástica y popular de su escuela secundaria, pero, en realidad, su personalidad es más compleja. Sus padres tienen problemas y ella ve como su única salida su relación con Nate . Piensa que él es el único capaz de amarla. Es una relación enfermiza, pero no podemos culparla.

7 . Gia Bennet

La hermana de Rue ocupa esta posición porque aún no la conocemos lo suficiente para adorarla. Eso sí: creemos que sinceramente quiere a su hermana y se preocupa por ella. Tememos que siga más adelante el mismo camino de las drogas…

6 . Lexi Howard

Lexi ocupa este lugar porque a pesar que Rue se comporte muy mal con ella, sigue apoyándola. Es una amiga incondicional que ha tenido que sufrir un desplazo ahora que Rue no puede dejar a Jules ni un minuto. Incluso en el pasado episodio cubrió a su hermana Cassie con su novio. ¡Se preocupa por todos!

5 . Cassie Howard

4 . Rue Bennet

Aunque Rue es la protagonista, debemos admitir que a veces no entendemos sus actitudes y nos desespera un poco. Sin embargo, ella ha demostrado que realmente quiere mejorar; nos ha dejado ver el lado oscuro de las drogas y cómo no solamente terminan con cualquiera, sino también con las personas alrededor.

3 . Fezco

2 . Katherine “Kat” Hernández

La personalidad de esta chica nos ha enamorado por completo. Kat no es la típica amiga del grupo que es ignorada o tímida, al contrario: es segura de sí misma, decidida y no le da miedo explorar su sexualidad. Solamente nos preocupa que no vea que hay personas a su alrededor que sí están dispuestas a amarla.