Del menos al más amado, el ranking de los personajes de la serie centrados en la sexta temporada – Orange is the New Black

Este 2019 nos está obligando a despedirnos de MUCHAS series, y dentro de todas esas se encuentra Orange Is The New Black. Ya tenemos fecha de estreno de la séptima y última temporada: este próximo Viernes 26 de Julio, ¡y la ansiedad nos destruye!

Como estamos comenzando este duelo seriéfilo pensamos recordar a nuestros personajes del show. Hace algún tiempo habías realizado un ranking con los mejores personas; esta vez nos vamos a centrar en los que conocimos en la sexta temporada y los cambios. De forma ascendente, aquí los 20 mejores personajes de Orange Is The New Black comenzando por los peores a los mejores y que más queremos.