Del menos al más amado, los personajes de esta serie desopilante – What We Do in the Shadows

What We Do In The Shadows es una de nuestras comedias favoritas del año, con momentos demasiado divertidos y personajes fuera de lo común muy bien estructurados.

Mientras esperamos el estreno de la segunda temporada, que ya se encuentra en filmación, decidimos hacer un ranking con todos los personajes de la serie, del menos al más amado.

¿Estás de acuerdo con nuestro primer lugar?