Del peor al mejor, el ranking definitivo de TODOS los personajes de la serie – The Society

Después de ver The Society, la más reciente serie juvenil de Netflix, y dejarnos atrapar por sus intrigas y romances, deseamos ver ya la segunda temporada, que ya está más que confirmada. Sus jóvenes protagonistas tuvieron que aprender a sobrevivir por su cuenta y crear una sociedad desde sus cimientos. Para lograrlo, establecieron reglas duras, que prohibían las armas y los obligaban a compartir sus bienes. Unos más que otros se adaptaron rápidamente, pero aquellos que estaban en contra, demostraron ser un verdadero dolor de cabeza. A muchos de ellos no los soportamos. Por el valor de cada uno de los integrantes del cast, decidimos hacer un ranking empezando por los personajes que más odiamos hasta terminar con los que más amamos de la serie. ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Cuáles posiciones cambiarías?

15 . Campbell Eliot

Por supuesto que el último lugar lo ocupa este psicópata que ha manipulado a todos en New Ham. Nos sacó de quicio su actitud nefasta contra su hermano Sam y luego por cómo acosaba a Elle. Después del maltrato físico hacia la que después fuera su novia y el plan para derrocar a Allie, no lo soportamos. Esperamos se muera en la siguiente temporada.

14 . Lexie

Fue muy poco lo que vimos de ella, y aunque le tuvimos lástima y la compadecimos cuando la guardia la humilló, la verdad es que sigue sin caernos bien. Por su culpa las vidas de Allie y Will están en peligro. Además, como supuesta presidenta de New Ham, no tiene ningún plan para sacar adelante a sus pobladores. ¡La sociedad que han construido caerá!

13 . Harry Bingham

Este chico no se queda tan atrás de los dos personajes anteriores. Harry no solo representa a la típica clase burguesa, sino que además es de lo peor de la sociedad de New Hamp. Si bien no mató a Cassandra, sus pensamientos misóginos, su egoísmo y su falta de compromiso son los motivos suficientes para hacerlo uno de nuestros personajes menos queridos. Tal vez únicamente cuando lo vimos caer en depresión nos compadecimos de él.

12 . Luke

Luke es el clásico chico popular que juega fútbol americano y todos lo aman. Parecía que tenía una vida perfecta, con amigos que lo apoyaban y una novia que lo amaba. Sin embargo, lo echó a perder todo cuando se puso del lado de Campbell y traicionó a Allie. Aunque fue contra de su voluntad, terminó mintiéndole a su novia, Helena, y eso no lo perdonamos.

11 . Elle Tomkins

Con ella no sabemos qué sentir exactamente. Si bien no la odiamos, no termina de caer en nuestra gracia. Tal vez porque, en el fondo, se parece un poco a Campbell. Aunque esto no justifica cómo la ha tratado él. De hecho creemos que es injusto que nadie se preocupe lo suficiente por ella. Después que derrocaran a Allie, tememos por su vida.

10 . Will LeClair

Will es de los buenos, ok, pero ocupa este lugar porque nos parece un chico indeciso. Primero estaba enamorado de Kelly y después de Allie. O sea… Además, siempre trató de echarle toda la responsabilidad a Allie, aún cuando sabía que ella no quería ese peso encima. Por lo menos ha ayudado a la comunidad estableciendo el comedor, algo es algo.

9 . Bean

Esta chica ocupa esta posición porque no sabemos mucho de ella, pero, a diferencia de sus compañeros, no es problemática. Bean es sumamente inteligente y junto a su amigo Gordie han encontrado pistas sobre su localización. Esperamos saber más de ella en la segunda temporada.

8 . Gordie

Gordie ha sido una clave esencial en New Ham pues ha ayudado a los chicos a descubrir en dónde están. También ha aprendido un poco de medicina y gracias a esto pudieron traer al mundo al bebé de Becca. Este chico además fue un gran aliado para Allie y su hermana. Pero, ojo, debemos admitir que, en un principio, su obsesión por Cassandra no nos gustó mucho.

7 . Allie Pressman

La gran protagonista de la serie se encuentra en esta posición porque a veces nos frustra su actitud. Incluso llegamos a pensar que había matado a su hermana, Cassandra, por pura envidia. Por otro lado, creemos que todo lo que hizo por New Ham fue lo más inteligente y realmente creímos que, como sociedad, progresaron.

6 . Becca Gelb

Becca no ayudó mucho a la comunidad de New Ham porque estaba esperando a su hija, Eden. Totalmente justificado. Esta chica nos cayó muy bien porque siempre estaba ahí para Sam, su mejor amigo. Aún creemos que hay potencial en su historia. ¿Quién será el padre de su bebé? :O

5 . Sam Eliot

Nuestro querido Sam se encuentra en esta posición porque nos dolió que no le dijera la verdad a Grizz sobre el bebé de Becca. Hizo sufrir mucho a Grizz por algo muy sencillo. Es decir, él solo se ahoga en un vaso de agua. A la vez lo entendemos: su amable personalidad se lo impide. Sam es un chico sencillo y tranquilo que desea la felicidad para su amiga.

4 . Helena

Esta chica cristiana alcanzó esta posición porque fue una de las pocas interesadas en ayudar a Elle. Además, creemos que su personaje tiene muchos matices, pues a pesar de ser religiosa, está a favor de las armas. Por otra parte, su relación amorosa con Luke, en un principio, nos encantaba. ¡Era como un cuento de hadas!

3 . Cassandra Pressman

Sí, ya sabemos que murió, pero de todos los jóvenes en New Hamp ella era la más astuta. Su madurez les ayudó a sobrevivir las primeras semanas. Cassandra buscaba la paz y prosperidad para esta nueva sociedad y lo logró con buenos planes. Desafortunadamente, era odiada por muchos.

2 . Kelly Aldrich

Kelly parecía tener una relación muy tóxica con Harry, pero después demostró que no era como él y siguió su camino. Incluso después de terminar su relación, continuaba preocupándose por él, algo que nadie más hacia. Kelly se interesó por Becca y la ayudó a tener a su hija. ¡Solo por ella comenzó a estudiar medicina! #Amarla Ees una chica muy inteligente y creemos que ella será la clave para salvar a Allie y Will.

1 . Gareth “Grizz” Visser

Grizz no era uno de los personajes principales, pero sus escenas siempre eran acertadas. Como gran amante de la lectura siempre tenía frases que animaban a los demás y ayudaban a reflexionar. Grizz es el mayor consejero de todos. Creemos que su perspicacia e inteligencia será la clave para descubrir por qué están en ese lugar. Simplemente Grizz es un chico tierno que merece lo mejor del mundo.