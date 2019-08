Demi Lovato será estrella invitada en la temporada final – Will & Grace

Demi Lovato aparecerá como estrella invitada en la última temporada de Will & Grace, según reporta EW.

Aunque la descripción de su personaje es un poco vaga, sabemos que dará vida a una chica cautelosa que entrará a la vida de Will (Eric McCormack) de una manera inesperada.

Por esto, algunos fans ya han especulado que la actriz y cantante podría ser la hija perdida de Will.

Lovato aparecerá en tres episodios de la tercera y última temporada de revival de NBC que verá la luz en algún punto de 2020.

Algunos trabajos de Lovato incluyen las series Glee, From Dusk till Dawn: The Series y Sonny With a Chance, sitcom de Disney Channel que protagonizó.