Demons of the Punjab – Doctor Who

Cuando llegaron a la India, lo primero que vimos es como algo se le metió en la cabeza a The Doctor. Esto ocasionó que todos nos emocionemos porque quizás estaba comenzando. Quizás éste era el momento en el que la historia de fondo iba a tomar control. Por ahí, veíamos a los Stanzas regresar o generar algo más de lo que estábamos viendo en estos momentos. Pero no, fueron los aliens del episodio y aunque haya sido un capítulo bellísimo, voy a empezar a hablar por lo que no me gustó. Entonces, Doctor Who es una serie que en los últimos años nos acostumbró a tener una historia para seguir y acá eso no está sucediendo. Puede que esto tenga que ver con una idea más general de la historia, quizás con una temporada de presentación, una segunda de desarrollo y una tercera de desenlace. Quizás, en unos años digamos que eso es genial, pero por ahora nos falta eso y no está bueno.

Esta temporada nos está dando la sensación de vacío, estamos viendo capítulos completamente autoconclusivos y si bien nos dan un poquito de backstory o comportamiento de los personajes, si no los vemos, no nos afectan en nada. En este episodio vimos un momento muy importante en la historia del mundo, a unos aliens con alma, a Graham siendo igual de adorable, a The Doctor siendo sólo testigo y Yaz conociendo más a su abuela. Pero son cosas que si no las mostraban, no iban a cambiar la manera en la que los vemos a cada uno de los personajes y cuando algo es desechable o mejor dicho “descartable”, porque con una pequeña mejora, podrían hacer todo excelente, no está bueno. ¿Se puede cambiar esto? La verdad es que hoy no lo sé. Ya pasamos la mitad de la temporada y todavía “la historia épica de fondo” no habría comenzado.