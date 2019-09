Derek Kolstad ofrece detalles sobre el tono que tendrá la serie – The Falcon and The Winter Soldier

¡Buenas noticias para los fans del MCU!

El guionista de The Falcon and The Winter Solider, Derek Kolstad, mejor conocido por crear la franquicia de John Wick, ha adelantado nuevos detalles de la serie.

Kolstad reveló a través del twitter de Discussing Film que habrá “un guiño al mundo de John Wick”, aunque con menos disparos. Asimismo, confirmó que tendrá un poco de Band of Brothers y Lethal Weapon.

En cuanto al tono general de la serie, Kolstad dijo que se establecerá después de Vengadores: Endgame, en un mundo post-blip, y aunque será un mundo oscuro, no dejarán de lado el humor.

The Falcon and The Winter Solider aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a Disney + en otoño de 2020.