Dermot Mulroney se sumará a la serie de Fox – Prodigal Son

Jessica (Bellamy Young) se reecontrará con un viejo amigo en los episodios finales de la primera temporada de Prodigal Son.

Dermot Mulroney (The Righteous Gemstones) aparecerá en los últimos cinco episodios de la temporada como Nicholas Endicott, un encantador y sofisticado multimillonario de la ciudad de Nueva York que es un antiguo amigo de Jessica. Cuando ambos presencian un asesinato, Jessica y Nicholas vuelven a la vida del otro, para desdén de Martin (Michael Sheen).

El personaje de Mulroney será presentado en el episodio del 30 de marzo de la serie de producida por Berlanti Productions y Warner Bros TV.

Mulroney apareció recientemente en Messiah, The Righteous Gemstones, The Purge, Homecoming y Arrested Development. También aparecerá en The Virgin of Highland Park, Touching Grace y en la segunda temporada de Hanna.