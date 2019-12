Desarmamos TODOS los argumentos sin sentido de los haters contra la última entrega

Horrible, una vergüenza, un mal momento en el cine… Esto y mucho más se ha dicho de Star Wars: The Rise of Skywalker, la última entrega de TODA la Saga Skywalker. Ok, sin dudas no es la mejor película de este universo que vio la luz allá por 1977 con A New Hope, pero tampoco tal fiasco como para hacer TANTA leña del árbol caído…

Pareciera que hoy día la moda es no argumentar nada, dejarse llevar por los gustos y odiar, siempre odiar. Eso es lo que vemos en muchos usuarios de diferentes, fans y hasta críticos de la actualidad. Y obviamente no lo compartimos. Por eso, en este artículo desarmaremos los “argumentos” de los haters de Star Wars: The Rise of Skywalker. Star Wars nos fascina, sí, pero hay que ser un poco objetivos, no dejar llevarse por las pasiones… En el fondo, cualquier buen Jedi obra de esa manera, ¿no? LES INFORMAMOS QUE EL SIGUIENTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER.

1 . La culpa de este final es de Rian Johnson

Muchos, PERO MUCHOS fans incendiaron Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017), dirigida por Rian Johnson. Sobre gustos no hay nada escrito, como dice el refrán, y entendemos que cada uno puede pensar lo que quiere, pero ¿para tanto como para decir que el director arruinó TODA una saga? Debatible.

No olvidemos que quien se puso las botas del proyecto fue el dúo J.J. Abrams + Disney allá por 2013 haciéndose cargo del proyecto, que fue el nombrado director de Super 8 (2011) el que dio el puntapie inicial de esta tercera parte, digamos, y que, hay que ser sinceros, lo planteado por Star Wars: The Force Awakens (2015) fue bastante lento y pobre en argumentos. Es más, el que no se haya percatado que la primera entrega de la nueva trilogía es una copia fiel (no un simple homenaje) en TODO a Star Wars: A New Hope, está en problemas… De última él sería el responsable… Todo esto no quiere decir, repetimos, que Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi sea una gran cinta, pero tiene sus cosas positivas.

2 . La aparición de Palpatine es un gran Deus ex machina

Un grave error por parte de los fans. ¿Qué tomamos? ¿La tercera trilogía o la saga completa? Todos decimos que es el final de la Saga Skywalker, por lo tanto deberíamos tomar las 9 películas (sí, dejamos de lado los spin-offs y la película animada). Si es así, no sabemos qué le ven de malo o de Deus ex machina a la aparición de Palpatine.

Un Deus ex machina es un recurso muy antiguo, nacido en el teatro clásico, que justifica por sí solo la entrada de un personaje a escena para solucionar un problema que no tiene aparente solución. Un manotazo de ahogado, básicamente. Repetimos: si tomamos las 9 cintas de la Saga Skywalker completa, entonces la aparición de Palpatine no solo es lógica y anti Deus ex machina ya que fue el motor de todo al fin y al cabo, sino perfecta.

3 . Kylo Ren fue un horrible villano

No, no fue horrible. ¿Por qué, como dicen muchos críticos, debía ser como Darth Vader? La construcción de Kylo Ren fue DIFERENTE. Y punto.

Desde la primera entrega de esta nueva trilogía, el villano se fue haciendo de a poco, y de una manera muy original: la tensión y la intriga que impuso en la audiencia ante su cercanía y alejamiento al Lado Oscuro nos dejó SIEMPRE con ganas de saber más y más de él, de sus motivaciones y de cómo cerraría su andar. Su final, su redención, realmente fue épica; repetimos: DIFERENTE. Y eso hay que valorarlo.

4 . George Lucas podría habernos dado un mejor final si lo dirigía

Muchos fans lloran frente al árbol caído. Muchos de ellos, encima, debaten con quienes decimos (nos incluimos) que A New Hope es la mejor cinta, argumentando que The Empire Strikes Back es una obra de arte. Y a partir de allí su error: The Empire Strikes Back no fue dirigida por Lucas, sino por su maestro, el veterano Irvin Kershner.

Por lo tanto, lo que sí podrían argumentar es que al no estar involucrado George Lucas en lo que fue su creación se perdió la magia, pero desde la producción o guión o lo que sea, pero no desde la dirección. Lucas, como muchos otros grandes creadores, confió muchas veces en otros para que lleven a cabo sus ideas. ¿Es eso malo? No, simplemente es.

5 . Que Rey sea la nieta de Palpatine fue el peor Deus ex machina de la historia del cine

Otra vez con lo mismo: todo es Deus ex machina, hasta en los argumentos e ideas. Que Rey sea la nieta de Palpatine es hasta lógico, digamos, y un buen cierre para su andar, para su historia.

¿Acaso nadie sintió la frustración, el odio y hasta la poca fe de la joven en ciertos momentos de las dos primeras entregas de esta nueva trilogía? ¿Acaso pocos entendieron que esa conexión con Kylo Ren era algo muy extraño? Su cara era bastante dura a veces… Se olía un poco este final. Hasta un usuario de YouTube lo teorizó hace tiempo… Esta revelación no es mala, entonces. Lo que sí es triste que se acabe la saga aquí y que deba (porque DEBE) salir un spin-off sobre el pasado de Rey y/o de Palpatine, SÍ O SÍ.

6 . Star Wars: The Rise of Skywalker resuelve todo muy rápido

Y sí, el tiempo es tirano, MUY tirano. ¿Qué esperaban para una trilogía? Las resoluciones debían estar sí o sí y de manera rápida, no había más minutos para jugar. Ok, entendemos a aquellos que dicen que todo el Palpatine Affaire podría haberse dado un poco en Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, pero eso habría convertido al Episodio VIII en una copia directa de la ya nombrada The Empire Strikes Back, y eso podría haber sido peor, ¿no?

Pensemos en Avengers: Endgame. Ufff, ahí sí que pasa de todo en una sola sentada, ¿o no? Y nadie pegó el grito en el cielo. ¿Fue mejor llevado a cabo por la cinta de Marvel + Disney? Probablemente, pero una cosa no quita a la otra.

7 . Disney arruinó todo

El peor comentario, sin dudas. ¿Y si lo vemos desde otra perspectiva? ¿Y si decimos “Disney revivió una franquicia que todos amamos y le dio su toque”? Sí, queda mejor, MUCHO mejor.

FILE – OCTOBER 30: It was reported October 30, 2012 that The Walt Disney Company will buy Lucasfilm Ltd. for USD 4.05 billion and begin plans for Star Wars: Episode VII

LAKE BUENA VISTA, FL – AUGUST 14: In this handout image provided by Disney, with the stern and determined look of a Jedi Knight, “Star Wars” creator and filmmaker George Lucas poses with a group of “Star Wars”-inspired Disney characters Aug. 14, 2010 at Disney’s Hollywood Studios theme park in Lake Buena Vista, Fla. Lucas is in central Florida for “Star Wars Celebration V,” the official Lucasfilm fan event that is taking place this week at the Orange County Convention Center in Orlando, Fla. He visited Walt Disney World Resort tonight to attend Disney’s “Last Tour to Endor” special event. (Photo by Todd Anderson/Disney via Getty Images) ** TCN OUT **

Desde el vamos hay que aceptar que Disney es una empresa, tal vez la más fuerte en cuanto a entretenimiento, entonces hay que entender que quiere monetizar su inversión, hacerla caminar, crecer y, de alguna manera, perpetuar. Por la cabeza de George Lucas no había intención de seguir con la historia original, ya estaba medio recluido de todo el universo Star Wars. Llegó Disney, invirtió y quiere ganar… Y nos hizo ganar. ¿O acaso no estamos felices con The Mandalorian? Sí. Punto.

8 . Los Caballeros de Ren merecían más tiempo en pantalla

Sí, un poco de razón tienen en este punto: podrían haber hecho MUCHO con Los Caballeros de Ren, pero ¿servía para la trama? No, para nada. Los Caballeros de Ren y su poco tiempo en pantalla nos hacen recordar a uno de los personajes más queridos de la Saga Skywalker y que, casualmente, no tuvo mucho tiempo durante la primera trilogía: Boba Fett.

El del mercenario es un caso particular: es MUY amado y con suerte tuvo 10 minutos en sus primeras apariciones y muy pocos diálogos. Luego, claro, se le dio muchísimo más valor, por lo menos en cuanto a su pasado, en la segunda trilogía, develando su misteriosa vida. Entonces, ¿por qué quejarse del poco tiempo o poco accionar de Los Caballeros de Ren? ¡PORQUE SÍ!