Desarrollan nueva serie animada de Los Picapiedra – The Flintstones

Pues bien, ¡ The Flintstones volverán a la TV! Warner Bros. Animation y Brownstone Productions (de Elizabeth Banks) anunciaron ( vía) que el proyecto está en etapas preliminares de desarrollo, pero que está descrito como “una serie animada de comedia para adultos”, por lo que no necesariamente sería el mismo concepto de antaño.

No se conoce fecha de estreno ni medio en el cuál se transmitirá, pero no sería difícil pensar en HBO Max, como una respuesta directa a The Simpsons en Disney+, ¿no creen?

Los 150 episodios de las seis temporadas de Los Picapiedra se transmitieron de 1960 a 1966, llegando a México y América Latina en los años 70 y 80, con el entrañable doblaje de actores como Jorge Arvizu “El Tata”. Series posteriores y un par de películas live-action trataron de emular la fórmula de éxito, pero jamás consiguieron lo que las tres primeras temporadas.

¿Reconquistarán al mundo Los Picapiedra? Sólo el tiempo lo dirá…