Desarrollan videojuego que integrará realidad virtual – Doctor Who

¿Ansiosos por el regreso de Doctor Who en una nueva temporada? Todavía falta tiempo para que ocurra. Pero mientras tanto, ¿qué tal una buena dosis de realidad virtual?

El sitio oficial de Doctor Who anunció con este enigmático teaser trailer un videojuego llamado Doctor Who: The Edge of Time.

Afirman que la experiencia tendrá la duración de un largometraje (ojalá fuera como Endgame) y en este el jugador controlará la TARDIS, visitando varios mundos y épocas con diversas amenazas clásicas de El Doctor, que van desde los Dalek, los Ángeles Llorones y hasta criaturas nunca antes vistas.