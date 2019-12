Descubren prototipo del videojuego perdido para SEGA Genesis

¿Siguen tristes por la aparente cancelación indefinida de la película live-action occidental de AKIRA ? No se preocupen, por algo pasan las cosas, y lo más posible es que sea para bien, en favor de la obra maestra de Katsushiro Otomo.

Como pueden notar, el juego no está terminado, pero incluía niveles que abarcaban diferentes géneros, recorriendo diferentes episodios de la historia de la película (evidentemente no del manga, que es diferente), aunque lamentablemente no se logra ver en acción la batalla final entre Tetsuo y Kaneda.

¿Qué les parece? Es una pena que Kodansha y THQ no lograran resolver sus diferencias y Black Pearl Software jamás mostrara al mundo su versión interactiva de este clásico… aunque como en el caso del live-action contemporáneo, quizás también fue lo mejor.