Descubriremos qué pasó con la mamá de Laurel en el estreno de la temporada 5 – How To Get Away With Murder

A un día para el estreno de la quinta temporada de How To Get Away With Murder, el creador y showrunner, Pete Nowalk, adelantó a TV Guide un poco de lo que veremos en los nuevos episodios.

A pesar de que Nowalk no confirmó la fan teoría que dice que Gabriel Maddox es hijo de Bonnie, sí explicó que él “será una pieza central de esta temporada”, sobre todo de la primera mitad, donde trataremos de averiguar quién es.

Más importante aún, si Laurel mató a su mamá o no, será algo que descubriremos en el episodio debut. “Estaremos respondiendo un poco a esa pregunta en nuestro estreno cuando Laurel reciba algo por correo”, comentó Nowalk.