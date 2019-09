1 . Caso real

Como ya te adelantamos un poco arriba, esta producción está inspirada en la historia real de una joven en Estados Unidos. Su derrotero fue publicado en 2015 en The Marshall Project y ProPublica bajo el nombre de An Unbelievable Story of Rape (Una inconcebible historia de violación), un artículo que meses más tarde ganó un premio Pulitzer. T. Christian Miller y Ken Armstrong son los autores de este informe que fue publicado tiempo más tarde como un libro de no ficción titulado A False Report.

La historia de esta joven no habla solamente de la violación que sufrió, también hace foco en cómo fue fue nuevamente ultrajada por el sistema policial, que en vez de apoyarla la revictimizaron profundizando su sufrimiento.También veremos lo que fueron los casos de violación en serie durante 2008 a 2011 en el área de Washington y Colorado.