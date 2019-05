Deseamos que los productores de la serie hayan aprendido de estos series finale

Ok, todos estamos teniendo sentimientos encontrados acerca de cómo Game of Thrones está llevando el final de su historia. Y es que a la mayoría de los fans no les ha gustado para nada el desarrollo de esta última temporada, ya sea por personajes olvidados o por el pésimo final que les dan a roles importantes: han hecho que la historia se vea muy forzada para terminarla lo antes posible. Game of Thrones tiene la oportunidad de reivindicarse y por eso les dejamos aquí 5 series con excelentes finales que deseamos que los productores de GOT hayan tomado en cuenta y así dejar felices a sus fans. Nota: obviamente, MUCHOS SPOILERS de MUCHAS SERIES aquí.

1 . Breaking Bad

Siempre existió el debate sobre cúal serie era mejor: Game of Thrones o Breaking Bad. Pues con el final de temporada paupérrimo que está teniendo GOT, no queda ninguna duda que Breaking Bad es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene el mejor final de una serie en la historia de la televisión.

“Lo hice por mí, me gustaba y era bueno haciéndolo y en verdad… me sentía vivo”. Cuando esas son las últimas palabras de uno de los personajes más icónicos de la pantalla chica, te das cuenta de que Breaking Bad supo cerrar ciclos como ningún otro. Después de cinco temporadas intensas donde vemos la perfecta evolución de Walter White, el final de la serie le da su tan merecida redención sin dejar a un lado o negar toda la psique de su personaje a lo largo de este tiempo, cosa que Game of Thrones está mandando al c*r*j* con Daenerys. El final de Walter White, el final de todo su legado y el final perfecto de una serie que, si bien cierra todos los argumentos, le deja al fanático la ilusión y la elección del destino de Jesse Pinkman. SUBLIME.

2 . Friends

La segunda de esta lista es una serie que todos conocemos y personajes que todos amamos: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe y Joey. NADIE podrá decir que el final de la serie nos dejó felices a todos con esa última escena donde los amigos dejan la llave del famosísimo departamento. Atrás de eso, la conclusión de cada uno de los personajes fue justamente lo que esperábamos de ellos y no por ser un “fan service” debes de hacer mal las cosas (ojo aquí GOT), al contrario: no había otra forma de terminar debido al buen desarrollo de cada personaje durante la temporada final.

Los últimos minutos fueron exquisitos, dándoles a cada uno de los protagonistas lo que se merecían después de un recorrido de 10 años. Si bien Joey tuvo un spinoff de poco éxito, los demás personajes no podían concluir de mejor manera, cada uno alcanzando sus sueños y dándonos el desenlace que tanto anhelábamos para esa historia de amor entre Ross y Rachel.

3 . The Office

Seamos sinceros: desde que Steve Carell abandonó la serie la calidad de esta cayó un poco, pero esto no quiere decir que dejó de ser buena. Incluso con invitados de renombre, The Office consiguió mantenerse aceptable, manteniendo al fanático, y después de 9 temporadas el capítulo final dejó satisfecho a todos. El regreso de Steve Carell no pudo ser más perfecto a lo realizado, y aunque solo dijo dos frases, fueron las correctas para recodar los viejos tiempos de ese falso documental.

Con logros alcanzados que se trabajaron durante 9 temporadas, The Office fue fiel a su esencia del principio y por lo que se estuvo trabajando todo ese tiempo dio el fruto esperando (no haciendo cambios drásticos de un episodio a otro en la esencia de personajes o de la trama… cof, cof, Game of Thrones). La boda de Dwight ya con el puesto que siempre quiso, Jim con el trabajo de sus sueños acompañado de Pam quien también se encontraba feliz y Michael Scott, teniendo los hijos que siempre quiso con el amor de su vida: ¡vaya final!

4 . LOVE

Esta serie es el perfecto ejemplo de cómo desarrollar personajes y llevarlos a la cúspide de su momento en un final. Sí, admitimos que no queríamos que esta comedia romántica terminara, la historia daba para una o dos temporadas más, pero con el final que tuvo no podríamos habernos quedado con una mejor sensación de amor y tranquilidad. Todos fuimos testigos de cómo Gus y Mickey fueron creciendo y cómo cada decisión tomada los llevaría a convertirse en la pareja perfecta que todo mundo esperaba desde que se conocieron en ese supermercado.

La escena final fue un suspiro de alivio para todos aquellos que siempre quisimos verlos juntos, y aunque a lo largo de la serie tuvimos dudas si en verdad terminarían así, viéndolos casarse a escondidas sabiendo que son el uno para el otro cierra de manera espectacular toda su historia. Tal vez una boda entre Tormund y Brianne ayude a aliviar un poco el trago amargo de los últimos episodios de GOT…

5 . Malcolm in the Middle

La popular serie de principios de milenio con la que muchos crecimos no pudo tener un desenlace más satisfactorio al mostrado. La trama central siempre fue Malcolm y el desastre que generaba tener tantos hijos, pues el final recuerda eso y le da a Malcolm una despedida excelente consiguiendo lo que quería: estudiar en Harvard esforzándose incluso ya dentro de la escuela. ¿Y el otro tema? Pues la última escena vemos a Lois preocupada porque esta embarazada nuevamente. Si bien esto podría dejarnos una esperanza de que la serie regresara algún día, no fue más que un guiño a la problemática principal.

Con todos los personajes puestos donde tenían que estar, con las historias cerradas pero dando al espectador la visión de que solo eran los comienzos de unas nuevas vidas, Malcolm in the Middle tiene uno de los finales más satisfactorios de la televisión.

Resumiendo…

Después de estos ejemplos, solo esperemos que Game of Thrones recapacite y nos muestre un final que sea digno de una de las mejores series de la historia y no terminemos decepcionados y recordándola como una serie más del montón que terminó teniendo un final de bajo nivel.