Deseamos que los productores de la serie NO copien estos series finale

Estamos a horas del tan esperado final de Game of Thrones y todo el fandom está muy alterado ante la posibilidad que sea una decepción. No sería la primera vez que una serie, de las catalogadas de primera línea tanto por su calidad como por su cantidad de seguidores, caiga en cerrar su historia de manera paupérrima. Por eso, en este artículo dejaremos ejemplos de lo que NO deben copiar los productores: esperamos que GOT tenga un final digno y maravilloso como lo fue la mayoría de la serie. De lo contrario, pasará a ocupar el primer lugar de la siguiente lista, sobre todo por la expectativa. Nota: obviamente, MUCHOS SPOILERS de MUCHAS SERIES aquí.

1 . Lost

Todos conocemos esta épica historia que sorprendió al mundo con sus espectaculares temporadas. Bueno siendo más sincero con las primeras… Y es que la trama se fue desarrollando en suspenso, drama y ciencia ficción pero con el paso de las temporadas parecía que la coherencia narrativa les iba importando menos a sus creadores y hacían lo que ellos querían –cosa que al parecer Game of Thrones quiere copiarle esta última temporada-. Esto se vio muchísimo más en el último episodio de la serie.

Lost dejó tantas preguntas sin responder y preguntas importantes en la trama de la serie, tales como el asunto de los números mágicos… es decir, nunca nos explicaron su origen o de dónde obtiene sus poderes Desmond. Bueno pues preguntas así de importantes nos dejó el final de esta serie, que si bien es toda una referencia dentro de la cultura pop, mucha gente la tacha como la serie con el peor final de la historia.

2 . How I met your mother

Una pregunta muy frecuente que te encuentras en foros y entre amigos en redes sociales es: ¿How I met your mother es mejor que Friends? Puede que muchos digan que sí pero para nosotros hay una gran diferencia que le da a Friends “el cinturón de campeón” y es SU FINAL: How I met your mother tiene uno de los peores finales en la historia de las series.

Después de 8 excelentes temporadas vemos cómo los creadores de esta sitcom echaron todo a perder solo por el simple capricho de “finalizar la serie justo como lo pensaron desde el primer día”. No negaremos que HIMYM es una de las mejores series de todos los tiempos en su rubro, pero su último episodio le quitó el título definitivo como LA MEJOR. Una novena temporada lenta y centrada en un solo tema (la boda de Robin y Barney) que el último episodio desecha en los primeros minutos. Y no olvidemos el desastre de matar a la madre, después de 8 temporadas de búsqueda incansable, dejarla ahí como una más en la historia de Ted Mosby da para jubilar a esos guionistas. Al fin unos podrán estar contentos porque Ted y Robin quedaron juntos, pero no negarán que ese season finale fue de los peores en las últimas décadas para cualquier serie. Esperemos que Game of Thrones pueda componer todo el desastre en el último episodio y no empeorarlo justo como HIMYM lo hizo.

3 . Two and a Half Men

¿Quién no recuerda todas las ocurrencias de Charlie Harper con tal de poder conquistar a las chicas más sexies que se le pusieran enfrente y su contraparte, su hermano Alan Harper, ese don nadie a quien la mala suerte lo perseguía a todos lados? Ah, y no olvidemos al pequeño Jake. La fórmula parecía la correcta: dos solteros completamente diferentes, alcohol, sexo, un hijo poco inteligente y un padre poco capaz. Esto llevó a que Two and a Half Men se convirtiera en una de las series más populares de Estados Unidos. Pero, como todos los ejemplos en esta lista, su final arruinó por completo el recuerdo de los fanáticos. Y es que desde la salida de Charlie Sheen, quien interpretaba a Charlie Harper, la serie cayó en un bache que ni siquiera el mismo Ashton Kutcher pudo solventar. Poco a poco actores principales fueron saliendo; tal fue el caso de Angus T. Jones quien interpretaba al pequeño Jake.

Fue así como la sitcom poco a poco se fue al olvido y después de 10 años la CBS transmitió el último y decepcionante capítulo. ¿Por qué decepcionante y no malo? Pues mucho se mencionó sobre un posible regresó de Charlie Sheen en su papel de Charlie Harper pero finalmente lo único que obtuvieron los fans fue una caricatura que generó el enojo en redes sociales. ¿Tendremos el regreso de algún personaje importante (ojalá sea Ghost) en el último capítulo de GOT que ayude a rescatar a la serie?

4 . Dexter

El asesino serial favorito de todos lamentablemente se une a esta lista de la que Game of Thrones no debe si quiera voltear a ver. Dexter Morgan, “el asesino que mataba asesinos”, era una de las mejores series policíacas de su tiempo. Con villanos que destacaban cada temporada e historias que nos hacían estar al filo de la butaca, Dexter dejó una gran huella en la pantalla chica. Pero no todo es perfecto, y es que justo como lo está haciendo en estos momentos GOT, el final de la serie fue muy apresurado y decepcionó a más de un fanático fiel.

El error que menos perdonan es el asesinato de Debra Morgan –hermana adoptiva de Dexter– después de que sobrevivió a tantos villanos (la forma en que muere nos hace recordar a la muerte de Lord Varys). Si bien la última escena regala esperanzas de un posible regresó, la mayoría se sintió triste al ver a su asesino favorito convertido en un ermitaño leñador.

5 . Prison Break

El final de la aclamada serie sobre los hermanos Michael y Lincoln fue tan malo que años después los creadores de la serie tuvieron que sacar una nueva temporada para tratar de arreglar el desastre en el que convirtieron a Prison Break. Después de años de ver a los hermanos librarse de la muerte, ayudarse mutuamente a escapar y sobrevivir de la cárcel, el último capítulo destruye todo eso y “mata” al más pequeño de los dos: Michael.

Esa última escena de la tumba de Scofield no dejó contento a muchos y es por eso que se sacan de la manga que Michael no murió y otra vez ayudará a su hermano a librarse de prisión. Solo esperemos que el próximo capítulo de Game of Thrones no sea tan malo, así no veremos inventarse alguna cosa de locos como resucitar al Rey de la Noche en los próximos años…

Resumiendo…

Es probable que desgraciadamente en algunos meses veremos a GOT en esta lista ya que son muchos los que no ven nada prometedor para el último episodio gracias al mal desempeño mostrado en los capítulos anteriores. La que parecía ser la mejor serie de la historia quedará como una más que pudo serlo todo.