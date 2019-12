Desmond Chiam y Miki Ishikawa se suman a la serie de Marvel – The Falcon and The Winter Soldier

El resto del elenco de The Falcon and the Winter Soldier está comenzando a tomar forma a medida que pasan los días.

Chiam e Ishikawa se unen a Mackie, Stan, Daniel Bruhl, Emily VanCamp y Wyatt Russell en la serie que será dirigida por Kari Skogland. Los detalles sobre la historia la historia y los roles de las nuevas incorporaciones se han mantenido en secreto, como es de costumbre con las producciones de Marvel/Disney.

Chiam viene de participar en la serie Reef Break, la comedia de ciencia ficción Now Apocalypse y The Shannara Chronicles. Por el lado del cine, apareció en Disney’s Magic Camp y en la película independiente de Andrea Walter, Empty By Design.

Por su lado, Ishikawa participó en The Terror: Infamy, Hit, 9-1-1, Zoey 101 y NCIS: Los Angeles en la pantalla chica. Mientras que en el cine formó parte de Yours, Mine & Ours, Sway y Make Your Move, entre otros títulos.