Despedimos a Apu repasando sus 10 mejores momentos – Los Simpson

La controversia de Apu parece haber llegado a su fin con la desaparición del famoso vecino de Springfield de las próximas temporadas de la serie. Sí, el dueño de Kwik-E-Mart y fiel amigo de la familia Simpson acaba de ser descartado por el equipo de Matt Groening luego de que se lo acusara de representar un estereotipo racista contra los norteamericanos de ascendencia hindú.

Para aquellos que no han estado al tanto de la polémica, todo comenzó con un documental titulado The Problem with Apu, en el que el actor y comediante Hari Kondabolu entrevistó a algunos conocidos artistas de raíces hindú con el fin de que expresaran como el personaje de Apu resultó contraproducente para su vida en América.

Lejos de pensar en modificar aquellos aspectos de la personalidad y la vida del Apu que difunde una imagen poco feliz de los inmigrantes, la producción decidió responder a la controversia con un mensaje ofensivo emitido en el capítulo 15 de su vigesimonovena temporada. Ahora, finalmente Los Simpson decidieron dar por terminado el asunto con la eliminación del querido personaje.

A continuación, recopilamos algunos de los momentos más recordados del paso de Apu por la mítica serie animada de Fox.