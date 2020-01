Devastadora luminiscencia sobre el mito de la estrella norteamericana Judy Garland, pero…

La historia de Judy , nos lleva al invierno de 1968 , 30 años después del estreno de El mago de Oz ; la leyenda Judy Garland llega a Londres para dar una serie de conciertos dentro del Talk of the town . Las entradas se agotan en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y su fuerza mermadas durante los últimos años. Mientras Judy se prepara para subir al escenario, vuelven a ella los fantasmas que la atormentaron durante su juventud en Hollywood . A sus 47 años, se enfrenta en este viaje a las inseguridades que la acompañaron desde su debut, pero esta vez vislumbra una meta firme: regresar a casa con su familia para encontrar el equilibrio.

La dirección de Goold va muy centrada hacia las repercusiones y las inseguridades sobre la vida de la actriz, pero dentro del proceso recrea de manera sensible el entorno y la vida de finales de los 60 , estilizando de manera agradable la moda que imperaba en aquella época, con un trabajo en producción sobresaliente y bien trabajado, sobre todo calcando con mano propia un guión realizado por Tom Edge dentro del cual se palpa fríamente el desangelado y apabullante sentir hacia las decisiones de Judy , su intensa forma de aferrarse a la vida, aun y cuando su caída en picada era inevitable. Su trabajo con los actores es evidente una atención especial, además de que cuida el apartado sonoro compuesto por Gabriel Yared , quien deleita y brinda nostalgia hacia los sonidos y temas que formaron emblema en la era en cuestión.

Pero…

Una situación que desafortunadamente no aborda de propia manera el cineasta Goold es la de los demonios internos de Garland; se hace alusión a ellos y los presentan en pantalla, pero carecen de la profundidad que se esperaría de ellos; no permiten ir más allá, hacia lo interno y tangible. Los conflictos emocionales dan por entendido que el espectador comprende a cabalidad lo que sucede, pero lo superficial de los mismos no termina por entonar dentro de la construcción.