DeWanda Wise será una de las protagonistas de la tercera película

La actriz se suma al elenco integrado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, entre otros.

Luego de la confirmación de Mamoudou Athie, quien fue parte de Sorry for Your Lose, hoy es el turno de DeWanda, quien protagonizó She’s Gotta Have It en Netflix. Además, también integró los elencos de Underground, Shots Fired y Someone Great.

Las recientes noticias sobre el reparto vienen inmediatamente después del cortometraje Jurassic World: Battle at Big Rock, que obtuvo excelentes críticas.

Steven Spielberg y Colin Trevorrow regresan a la producción ejecutiva, una vez más, asociándose con los productores Frank Marshall y Pat Crowley. La vicepresidenta senior de producción de Universal, Sara Scott, supervisa la producción en nombre del estudio.