Dexter Fletcher será el director del reboot de The Saint

Según Variety, Dexter Fletcher dirigirá The Saint , un reboot del thriller de acción de 1997 protagonizado por Val Kilmer. La aventura se basa en la serie de novelas de 1920 escrita por Leslie Charteris que también inspiró un programa de televisión de la década del 60. Si bien la adaptación cinematográfica de los 90 no inició una franquicia como se esperaba, el estudio ve un potencial renovado para una serie de películas de larga duración.

La película tiene como personaje principal a Simon Templar (también conocido como The Saint), un criminal y ladrón al estilo de Robin Hood. Aún no hay pistas sobre quien lo podría interpretar, pero las noticias no tardarán en llegar. Seth Grahame-Smith está a cargo del guión, mientras que Lorenzo Di Bonaventura (GI Joe) está produciendo junto con Brad Krevoy.

Paramount persiguió a Fletcher para The Saint después del éxito crítico y comercial de Rocketman. Antes de esa película, el director había estado a cargo de Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Queen. Además, Universal también eligió al cineasta para su nueva película de monstruos, Renfield.