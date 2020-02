Diamond Films estrenará el anime El tiempo contigo en México

Luego de su exitosa exhibición en el Festival de Cine de Los Cabos en noviembre del año pasado, Diamond Films y Cinépolis comenzaron a proyectar el avance de Weathering With You desde el pasado fin de semana en salas de todo el país, asegurando –aunque sin fecha precisa– que la película se estrenará en abril de 2020.

Por ahora no se sabe si la película llegará con doblaje latino o únicamente con subtítulos en español.

Esta es la sinopsis de Weathering With You, del afamado director Makoto Shinkai (your name.):

Hotaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a Akina Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el clima a su antojo.

¿Y América Latina? Diamond Films tiene presencia en todo hispanoamérica, pero por ahora no hay anuncios de su proyección en otras regiones, además de México.