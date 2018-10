Diana María Riva se suma a la próxima comedia oscura de Netflix – Dead to Me

Netflix se encuentra desarrollando una comedia oscura al estilo Big Little Lies y una nueva actriz acaba de sumarse al proyecto. Se trata de la conocida actriz de telenovelas Diana María Riva (Man with a Plan), quien compartirá pantalla junto a Christina Applegate (Married with Children) y Linda Cardellini (Freaks & Geeks)

Dead to Me narra la poderosa amistad que florece entre Jen (Applegate), una viuda estrechamente herida y con un gran problema para controlar su ira, y Judy (Cardellini), un espíritu libre con un secreto impactante.

Riva se pondrá en la piel de Ana. Cándida y asertiva, Ana es la detective de la policía de Laguna, quien a menudo interroga a Jen sobre la investigación de la muerte de su esposo.

El elenco incluye además a James Marsden (Westworld) y Ed Asner (The Mary Tyler Moore Show).

La serie de 10 episodios de media hora es una creación de Liz Feldman (2 Broke Girls).