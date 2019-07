DiCaprio recordó su relación con Luke Perry durante la grabación de la película

Luke Perry interpretó a Wayne Maunder en la película de Quentin Tarantino, y Leonardo Di Caprio habló sobre cómo fue encontrarse con él en el set de filmación y cómo recibió la noticia de su muerte.

DiCaprio comparte una larga escena con Perry en Once Upon a Time in Hollywood y en una entrevista con EW, el actor comentó cómo fue trabajar con la estrella de 90210, quien falleció de un derrame cerebral a principios de este año: “Me impresionó de inmediato su amabilidad”, dijo Leo.