Didn’t I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! llegará a Crunchyroll

Crunchyroll anunció hoy la adaptación animada de la serie de novelas Didn’t I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! (Watashi Noryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne?! / ¡¿No dije que quería que mis habilidades estuvieran dentro de la media en mi próxima vida?! ) llegará en otoño de este 2019 a su plataforma en todo el mundo, excepto Asia.

Masahiko Ota (Yuruyuri, Gabriel DropOut) es el director del anime bajo el estudio project No.9. Takashi Aoshima es encargado de la adaptación de la historia y So Watanabe (Momo Kyun Sword) diseña los personajes (en contraste a los trazos de Itsuki Akata).

No hay fecha específica de estreno, pero Crunchy declaró que el 31 de agosto se proyectará en la Crunchyroll Expo 2019 el primer episodio de Didn’t I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! en primicia.

¿Interesados? Nos parece algo llamativa la trama… aunque el género isekai en sí se está desgastando mucho.