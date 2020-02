Diego Luna confirma que la serie de Cassian Andor se filmará este año

El actor mexicano Diego Luna ha confirmado que la serie precuela de Rogue One: a Star Wars Story que prepara Disney+ sobre el personaje de Cassian Andor, será grabada este año.

“Sí, haremos [la serie] este año. Está sucediendo, y me estoy preparando para ello”, explicó Luna a ET mientras promocionaba la nueva temporada de su serie Narcos: México.

Asimismo, el actor admitió que ya ha leído algunos guiones y está “realmente emocionado” por empezar a grabar esta nueva historia de la franquicia de Star Wars.

“Es un enfoque diferente debido a la belleza [de la historia] y cómo es que suceden las cosas. No es solo lo que sucede. No es la forma típica de abordar una historia. Se trata de cómo suceden las cosas, que de hecho, es lo mismo que sucedió en Rogue One. Conoces el final, pero no sabes cómo sucedió, y tenemos ese desafío nuevamente frente a nosotros, lo cual es emocionante”, explicó el actor.

La serie estará ambientada durante los años formativos de la Rebelión y presentará la historia de origen del personaje, la cual podría incluir la presencia de una versión joven del titular y de su hermana.

Previamente te contamos que el rodaje podría comenzar en el mes de junio.