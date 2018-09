Diferencias que encontramos entre la serie de HBO y el libro, Parte 2 – Sharp Objects

Muchas series de televisión suelen ser adaptaciones de libros, eso no es una novedad, y HBO tiene muchas en su pantalla que han nacido de ese modo. Pero no es lo único: en su mayoría son adaptaciones que HBO ha logrado que sean aclamadas por la audiencia, como son Game Of Thrones, Big Little Lies y el gran estreno de este año, Sharp Objects.

La serie protagonizada por Amy Adams, a diferencia de Big Little Lies, es muchísimo más oscura. Interpretando a Camille, la actriz nos ha hecho recorrer un camino lleno de sufrimiento que venía con la carga de descubrir secretos muy oscuros dentro de su familia.

Hace algún tiempo les trajimos la primera entrega (puedes leerla aquí) con las diferencias entre el libro de Gillian Flynn y la serie, y en este artículo les dejamos una segunda entrega con más diferencias entre el libro y la serie.

PD: Si aún estás viendo la serie, te advertimos que aquí debajo hay muchos spoilers.