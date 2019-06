Director confirma que ocurrirá en el universo del filme de Stanley Kubrick

Pero Flanagan y el productor Trevor Macy fueron mucho más allá, pues aseguran que hicieron todo lo posible por “reconciliar todas las partes” y lograr no sólo la aprobación de los derechos intelectuales de King y Kubrick, sino la bendición y el ahínco del autor.

“Regresé al libro primero y en la gran conversación que tuvimos sobre si sería o no una adaptación completa de la novela con la forma en que la concibió King mientras habitábamos el universo que creó Kubrick. Y esa fue la conversación que tuvimos con Stephen King, la cual inició todo. Si no hubiera sucedido de esa forma, no habríamos hecho la película”.