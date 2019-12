Director de In This Corner of the World funda productora de anime

¿Vieron In This Corner of the World cuando se estrenó en México? Hay buenas noticias, además del reciente estreno de su versión extendida en Japón.

El director Sunao Katabuchi anunció la creación de la compañía productora Contrail, la cual estará destinada a producir anime, y cuyo primer proyecto será justamente un largometraje.

Sobre el nombre Contrail (que significa “estela”), Katabuchi mencionó:

“Quiero hacer un trabajo animado que sea amado por muchas personas por siempre”.

Sunao Katabuchi ha dirigido también Black Lagoon, Mai Mai Miracle, Princess Arete y Meiken Lassie.