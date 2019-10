Director de In This Corner of the World recibirá galardón en BIAF

La película anime In This Corner of the World recibirá un importante galardón más (¡de más de 50 a la fecha!), y esta vez es para su director.

Aunque este año la película no participará, se sabe que este mes de diciembre se estrenará la versión extendida In This Corner (and Other Corners) of the World (Kono Sekai no -Sara ni Ikutsumono- Katasumi ni) el 20 de diciembre en Japón, versión que seguramente seguirá batiendo récords, pues el filme original lleva casi 3 años de proyección ininterrumpida en aquella región.

¿Les gustaría que estrenaran la nueva versión en América Latina y México?