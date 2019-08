Director habla de versión que incluiría ambas películas

El director Andy Muschietti cree que los leales fans de IT, Stephen King y él podemos con unas 6 horas ininterrumpidas a lado del payaso Pennywise. Un momento…¿qué?

Así es. En entrevista para la revista SFX, el cineasta declaró que no sólo existe una versión del director de IT: Chapter One, sino de su actual secuela… ¡e incluso podría haber un supercut que combinara ambas no sólo “pegándolas” una tras otra, sino con secuencias que dieran coherencia a una sola narración, como sucede en el enorme libro de King.

Ahora bien, la suma de las dos películas actuales rebasa las 5 horas. Si hablamos de DOS versiones del director pegadas y recordamos que hace meses Muschietti dijo que la primera parte sin cortes rebasaba las 4 horas… ¡estaríamos hablando de una historia de más de 6 horas de duración, que francamente sería más acorde con lo amplio y profundo de la novela!

¿Creen que ese supercut incluiría la polémica escena de la orgía juvenil? Habrá que esperar para ver si ese corte sucede o nos quedamos con las ganas como con Tarantino y su supercut de Kill Bill…

Lo cierto es que tantas horas de horror con el payaso nos dejaría así: