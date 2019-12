Director Terry Gilliam también odia las películas de Marvel Studios

Terry Gilliam es un director muy querido en Hollywood. Películas como Monty Python & the Quest for the Holy Grail, The Imaginarium of Doctor Parnassus y The Man Who Killed Don Quixote mantienen su jerarquía y respeto entre cinéfilos y críticos… y por eso, cuando declara algo tan controversial como el tema de las películas de superhéroes, hay que prestar atención.

Uniéndose al desdén de directores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, Gilliam declaró para IndieWire:

“Si eres tan poderoso, debes lidiar con la realidad un poco más. Lo que no me gusta es que todos deben ser superhéroes si quieren hacer algo que valga la pena. Eso me vuelve loco. Es lo que estas películas le están diciendo a la gente joven. Y para mi esto no es confrontar la realidad, lo que es citar o no a la condición humana. Tú sabes lo que es ser un ser humano normal en situaciones difíciles y resolver las cosas para sobrevivir. No puedo culparlos por el espectáculo, excepto por el hecho de ser repetitivo. Sigues teniendo que hacer volar otra ciudad”.

¿Hablaba Gilliam de TODAS las películas de superhéroes de hoy en día? Posiblemente. Pero el cineasta habló de una película en especial:

“Odié Black Panther. Me vuelve loco. Le da a los chicos negros la idea de que es algo en lo que puedes creer. Mierda, es pura mierda. Creo que la gente que la hizo no ha estado jamás en África. Solo fueron y consiguieron algún estilista para que les diera algunos diseños para telas y cosas. Pero odié esa película, en parte porque lo que sucede allí tiene la importancia de la mismísima mierda”.

¿Qué les parece?