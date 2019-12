Director’s Cut, Room Camp y 3 estrenos más en Crunchyroll – Re: Zero

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Director’s Cut

Sinopsis: Subaru Natsuki es un estudiante corriente que muere y acaba apareciendo en otro mundo, donde una preciosa chica de pelo plateado lo rescata de una peliaguda situación. Perdido y consciente de que en su hogar no era más que un nini, decide quedarse con la chica y protegerla cueste lo que cueste, pero en ese momento él todavía no sabe que ella carga con un destino mucho más pesado de lo que él cree y quieren acabar con su vida.

Subaru no tarda en morir, cosa normal, pero es entonces cuando descubre que en este nuevo mundo tiene algo que no tenía en el suyo: la habilidad de rebobinar todo cuando muere y tener una segunda oportunidad para hacer bien las cosas. Pero claro, enfrentar al destino no siempre es sencillo y la desesperación aguarda tras cada decisión.